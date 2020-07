Ein Blick auf den Kursverlauf der Mastercard-Aktie offenbar zunächst einmal ein Rekordhoch bei 374,25 US-Dollar aus Mitte Februar, anschließend belastete der Corona-Crash das Wertpapier und schickte es auf rund 200,00 US-Dollar abwärts. Seit Mitte März allerdings hat sich wieder eine Erholungsbewegung größerer Ordnung eingestellt und führte in den Widerstandsbereich aus Anfang dieses Jahres um 316,00 US-Dollar aufwärts. Seit Anfang Juni konsolidiert der Wert seinen vorausgegangenen Anstieg in einem regulären Abwärtstrend aus und bewegt sich derzeit um den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) herum. Bislang handelt es sich um eine gewöhnliche Konsolidierung, könnte aber noch weitere Verlaufstiefs innerhalb des Trendkanals bereithalten. Unterstützend wirkt hierbei der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 282,72 US-Dollar und dürfte wieder für kurzfristigen Auftrieb sorgen. Sollte sich die Annahme einer bullischen Flagge festigen, könnte hieraus ein neuerliches Kaufsignal hervorgehen.

Stichtag 29. Juli

Gesetzt den Fall, dass Mastercard über 310,00 US-Dollar ansteigt, dürften weitere Gewinne zunächst an die Junihochs bei 316,06 US-Dollar bevorstehen. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Hürde dürfte tatsächlich und mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Folgekaufsignal zurück zu den Jahreshochs bei 347,25 US-Dollar aktivieren. So lange aber die Konsolidierungsphase innerhalb des aktuellen Abwärtstrends andauert, dürften tendenziell Short-Seller auf ihre Kosten kommen. Ein möglicher Trendwendepunkt befindet sich am 200-Tage-Durchschnitt bei 282,72 US-Dollar. Ein Rückfall unter 270,00 US-Dollar würde allerdings weitere Begehrlichkeiten der Bären wecken und könnte Mastercard sogar auf 257,89 US-Dollar weiter abwärts drücken.