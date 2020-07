Kann die bereits sehr gut gelaufene HelloFresh-Aktie in nach den guten Zahlen zumindest wieder ihr altes Hoch bei 53,35 Euro erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des im MDAX gelisteten Lieferserviceunternehmens für Lebensmittel HelloFresh (ISIN: DE000A161408) geriet im Zuge des März-Crashes von 27 Euro (5.3.20) bis zum 13.3.20, als die Aktie auf unter 20 Euro zurückfiel, im Vergleich zu anderen Werten nur moderat unter Druck. Danach setzte die Aktie zu einem bemerkenswerten Höhenflug an, der die Aktie bis zum Allzeithoch bei 53,35 Euro (10.7.20) ansteigen ließ. Am 13.7.20 brach der Aktienkurs nach einer Herabstufung durch J.P.Morgan und der Reduzierung des Kurszieles von 47 Euro auf 42 Euro zeitweise um mehr als zehn Prozent ein, konnte sich in weiterer Folge wieder etwas von den Tagestiefstständen nach oben hin absetzen. Nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Umsatz und Ertragszahlen für das zweite Quartal und der Neubewertung der Credit Suisse-Experten, die die Aktie am 14.7.20 mit einem Kursziel von 61 Euro als „Outperfom“ einstufen, legte die Aktie im frühen Handel des 14.7.20 zeitweise um fünf Prozent zu.

Kann die bereits sehr gut gelaufene HelloFresh-Aktie in naher Zukunft zumindest wieder ihr altes Hoch bei 53,35 Euro erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.