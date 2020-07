EI Sturdza Small- und Mid-Cap Fondsmanager über die „meistgehasste Rally aller Zeiten“

"Europäische Small und Mid Cap-Unternehmen wurden von der Corona-Krise besonders schwer getroffen. Im März haben sie im Vergleich zu den europäischen Large Cap-Indizes noch zusätzlich 7 Prozent an Wert eingebüßt. Anleger verabschiedeten sich davon, um Liquidität zu schaffen.

Seit den Tiefstständen im März haben europäische Aktien bis zum Ende des ersten Halbjahres in kürzester Zeit wieder 35 Prozent an Wert gewonnen. Diese Markterholung wird als die „meistgehasste Rally aller Zeiten“ bezeichnet. Trotz der Probleme im Gesundheitsbereich und der schweren Wirtschaftskrise gingen die Aktien auf Klettertour. Dabei konnten auch gekappte Gewinnprognosen oder sich verschlechternde Makroindikatoren der Aufwärtsentwicklung nichts anhaben. Selbst die wieder aufgeflammten Spannungen zwischen China und den USA oder die nochmal erhöhten Corona-Infektionszahlen in China und Europa konnten diese Entwicklung nicht stoppen.

Fundamentanalyse und Anpassung des Portfolios sind in jeder Krise notwendig