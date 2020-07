Gibt die Apple-Aktie in den nächsten Tagen auf ihren bei 367,75 USD liegenden Aufwärtstrend nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse drohen bei der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) weitere Abgaben. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Apple-Aktie legte in den letzten Monaten eine sehr starke Rally hin. Am 23. März 2020 markierte der Wert ein Tief bei 212,61 USD. Anschließend startete eine starke Erholung. Am 05. Juni 2020 gelang der Ausbruch über das Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 327,85 USD. Über Zwischenstationen bei 354,77 USD und 372,35 USD zog der Wert bis gestern auf sein aktuelles Allzeithoch bei 399,82 USD. Damit arbeitete er ein wichtiges Kursziel bei 398,00 USD ab und erreichte die obere Begrenzung der kurzfristigen Aufwärtsbewegung.