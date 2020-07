PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag einen Gang zurück geschaltet. Verluste an den US-Finanzmärkten im späten Handel hinterließen Bremsspuren. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor bis zum Mittag 1,56 Prozent auf 3297,60 Punkte. Unter Druck standen dabei die Technologiewerte.

Auch an den großen Länderbörsen dominierten die Minuszeichen. In Paris gab der Leitindex Cac 40 um 1,66 Prozent auf 4972,36 Punkte nach. In London sank der FTSE 100 um 0,57 Prozent auf 6141,06 Zähler.