Der Immobilien-Konzern DIC Asset meldet neue Abschlüsse bei Mietverträgen. So habe man die Erneuerung eines Mietvertrags über rund 17.900 Quadratmeter in Mannheim mit einem öffentlichem Mieter sowie die Verlängerung eines Mietvertrag über rund 8.000 Quadratmeter in Neu-Isenburg mit der UL International Germany GmbH unterzeichnet, teilt das Unternehmen aus Frankfurt am Dienstag mit. Zu den finanziellen Einzelheiten macht DIC Asset ...