Trotz einer positiver als bisher ausfallenden Analystenstimme hat die Daimler Aktie weiter wenig Schwung zu bieten. In den letzten Tagen pendelte der Aktienkurs des DAX-notierten Autobauers in einer engen Handelsspanne. Nach unten war diese oberhalb der 50-Tage-Linie begrenzt, eine Unterstützung bei 34,295/35,32 Euro wurde neu gebildet. Nach oben hin zeigte sich in dieser Zeit bei 37,895/38,400 Euro charttechnischer Widerstand - dazu ...