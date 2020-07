Es ist nur noch eine Frage der Zeit wann der Uranmarkt anspringt und mit ihm die Aktien der Produzenten und Explorer. Uranium Energy gehört zu den Top-Favoriten und dabei zu sein.

Uranium Energy Corp. (NYSE: UEC, Frankfurt: US9168961038) ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. Neben seinen produktionsfertigen ‚In-situ‘-Uranprojekten in den USA und Paraguay besitzt UEC auch noch eines der hochgradigsten und bekanntesten Ferro-Titan-Vorkommen der Welt, welches sich ebenfalls in Paraguay befindet. Mit ihren kostengünstigen und vollständig genehmigten ‚In-situ‘-Rückgewinnungsprojekten in Texas und Wyoming liegt das Hauptaugenmerk allerdings nach wie vor auf dem US-Urangeschäft. UEC verfügt zur Zeit über vier vollständig genehmigte ‚ISR‘-Uranprojekte in den Vereinigten Staaten mit einem Produktionsprofil von vier Millionen Pfund pro Jahr, die eine zentrale Rolle im neuen amerikanischen Uran-Revitalisierungsplan des Präsidenten spielen könnten und eine zuverlässige Versorgungsquelle für 98 amerikanische Reaktoren darstellen. Damit hat das Unternehmen einen klaren Vorteil als ehemaliger Produzent mit bestehender Infrastruktur und bewährter Produktion in Süd Texas, die in weniger als zwölf Monaten mit relativ geringem Kapitaleinsatz wieder anlaufen kann. Die vollständig lizenzierte und genehmigte Hobson-Verarbeitungsanlage des Unternehmens ist von zentraler Bedeutung für alle seine Projekte in Süd Texas, einschließlich der In-situ-Rückgewinnungsmine Palangana und des In-situ-Rückgewinnungsprojektes Goliad, das vollständig für die Produktion zugelassen und im Bau ist. In Wyoming kontrolliert die UEC das Projekt Reno Creek, das größte genehmigte ISR-Uranprojekt der USA, das vor dem Bau steht. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay und ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado.

Das Unternehmen verfügt über eine der größten Datenbanken mit historischen Uranexplorations- und -erschließungsdaten des Landes. Mit Hilfe dieser Wissensdatenbank hat das Unternehmen im gesamten Südwesten der USA verdienstvolle Explorationsliegenschaften erworben und treibt diese voran.

Uranium Energy Corp. hat seine Investitionen in erster Linie auf die südwestlichen US-Bundesstaaten Texas, Wyoming, New Mexico, Arizona und Colorado konzentriert. Diese Region war in der Vergangenheit das Gebiet mit der höchsten Konzentration an Uranabbau in den USA. Mit Hilfe dieser historischen Explorationsdatenbank konnte die Uranium Energy Corp. zu erwerbende Objekte ins Visier nehmen, die in der Vergangenheit bereits Gegenstand bedeutender Explorationen und Erschließungen durch führende Energieunternehmen waren, doch anhand des extrem niedrigen Uranpreises zu unrentabel waren und somit zu einem günstigen Preis zu erwerben waren.