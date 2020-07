Mit Aktien der Ölkonzerne ist in diesen Tagen kein Blumentopf zu gewinnen. Die schleppende Entwicklung der Ölpreise, über denen zudem das Damoklesschwert einer heraufziehenden Korrektur schwebt, in Kombination mit der anstehenden Quartalsberichtssaison kreieren gegenwärtig ein wenig lauschiges Umfeld für die Aktien von ExxonMobil, ConocoPhillips & Co.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu ConocoPhillips vom 12.06. hieß es unter anderem „[…] Nach einigen Mühen gelang es der Aktie dann schließlich doch, den massiven Widerstandsbereich um 45,0 US-Dollar zu knacken. Sofort entwickelte sich ansprechendes Aufwärtsmomentum. Die Aktie lancierte einen Vorstoß in Richtung 50,0 / 51,5 US-Dollar. Erste Gewinnmitnahmen und die gestrigen Marktunbilden verhinderten jedoch den Durchmarsch der Aktie. Gestern musste sie zudem einen herben Rückschlag verkraften, denn die Aktie tauchte wieder unter die 45,0 US-Dollar ab. Noch hält immerhin die Marke von 40,0 US-Dollar, die aus unserer Sicht weiterhin eine zentrale Rolle als Unterstützung spielt. Um die Scharte auszuwetzen, muss die Aktie zügig die 45,0 US-Dollar zurückerobern. Das würde das Chartbild deutlich entspannen. Sollte es jedoch unter die 40,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite hat sich der Widerstandsbereich um 50,0 / 51,5 US-Dollar noch einmal bestätigt und dürfte nun eine große Herausforderung darstellen.“



In der Folgezeit verpasste es die Aktie, für Entlastung zu sorgen. Ein Versuch, sich noch einmal über die 45,0 US-Dollar-Marke aufzuschwingen, fiel ergebnislos in sich zusammen. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Unterstützung bei 40,0 US-Dollar geriet unter Druck.

Temporär ging es bereits leicht darunter, doch signifikant ist der Bruch noch nicht. Zuletzt hielt der Bereich um 38,0 US-Dollar dem Druck Stand und gewann damit als Unterstützung an Relevanz. Nichtsdestotrotz droht unverändert eine weitere Ausdehnung der Korrekturbewegung. Als mögliche Bewegungsziele auf der Unterseite bieten sich die 35,0 US-Dollar und 30,0 US-Dollar an. Erst bei einem signifikanten Vorstoß über die 45,0 US-Dollar würde sich das Chartbild etwas aufhellen.