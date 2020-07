NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag wieder etwas Mut gefasst. Nachdem zu Wochenbeginn noch die steigenden Spannungen mit China für einen Rückschlag gesorgt hatten, knüpfte der US-Leitindex Dow Jones Industrial nun wieder mit einem deutlichen Plus an seinen jüngsten Aufwärtstrend an. Auch die am Vortag zum Handelsende hin stark gebeutelten Technologiewerte erholten sich, wenngleich die Kursgewinne hier überschaubar blieben.

So rückte der Nasdaq 100 um 0,19 Prozent auf 10 622,26 Punkte vor. Am Montag hatte das Börsenbarometer noch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 11 000 Zählern überwunden.