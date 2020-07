In Deutschland sind CBD-haltige Produkte wie Cremes, Kapseln, Öle oder Liquids legal im Verkauf.

4 Mio. USD Umsatz alleine in den ersten 6 Monaten

Um sich in diesem Markt erfolgreich zu positionieren hat ein noch junges Unternehmen aus den USA die ersten Schritte erfolgreich gemeistert und konnte schon in den ersten 6 Monaten seiner Tätigkeit bereits erhebliche Umsätze vorweisen. Die Expansionspläne sind enorm.



Die Rede ist von CANAFARMA HEMP PRODUCTS (CSE: CNFA / WKN: A2P0WJ)

Erst seit Mitte März hat man den Handel an der kanadischen Börse CSE aufgenommen und seitdem eine rasante Entwicklung hingelegt. Mit rund 0,45 CAD (kanadische Dollar) gelang die Erstnotiz in Kanada, ehe der Kurs dann 3 Monate später im Hoch bis auf 1,42 CAD oder um rund 200% ansteigen konnte. Aktuell kommt der Aktienkurs auf rund 0,75 CAD (kanadische Dollar) zurück und bietet für risikobereite Neueinsteiger eine attraktive Möglichkeit vom kommenden Wachstum dieser Branche zu profitieren.



Quelle: stockwatch.com

CanaFarma ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.



Über den Anbau bis zur Ernte, Verarbeitung, Verpackung, Verkauf und Marketing – alles findet bei CanaFarma im eigenen Hause statt. Nur so kann man seine strengen Qualitätsanforderungen einhalten und so schnell wie möglich auf mögliche Änderungen des Konsumentenverhaltens reagieren.



Ganz interessant sind einige Zahlen zu den EBITDA Margen der einzelnen Produktionsschritte. Demnach ist die Extraktion (also die Gewinnung des Hanföls aus der Pflanze) mit 81% am rentabelsten, gefolgt von der Kultivierung (also Anbau und Pflege) mit 61%.

Quelle: CanaFarma

MEILENSTEIN NACH DEN ERSTEN 6 MONATEN



In den ersten 6 Monaten seiner Verkaufstätigkeit (Juni bis November 2019) konnte man bereits Umsätze von 4 Mio. USD vorweisen.



Im Mai hat man eine umfangreiche Analyse dieser Daten durchgeführt und kam zu einem wirklich interessanten Ergebnis.



So lag die Nachbestellrate des Flagschiff Produkts der Firma namens Yooforic bei 68%.

Rund 300 Bestellungen pro Tag (!) gingen bei CanaFarma ein. Die Kosten für die Kundengewinnung lagen 10% unter den Schätzungen und 65% der Kunden kauften noch ein weiteres Produkt von CanaFarma. Durchweg positive Ergebnisse also.



DIE PRODUKTE VON CANAFARMA



Die Planungen für die Markteinführung neuer und innovativer Produkte auf Hanfölbasis mit der Expansion in den Märkten für Süßwaren, Beauty und Schmerzbehandlung haben lt. Unternehmensnachricht vom 25.05. begonnen.

Quelle: CanaFarma

CanaFarmas Konsumprodukte auf Hanfölbasis werden momentan in drei Kernbereichen vermarktet. Im Bereich Süßwaren werden Kaugummis sowie Süßigkeiten und Konfekt angeboten; im Bereich Beauty Produktlösungen gegen Akne, Gesichtscremes und Serum; und im Bereich Schmerzbehandlung Cremes und Öle für die topische Anwendung.



Aktuell sind sieben Einzelartikel des Unternehmens im Handel erhältlich: Kaugummis der Marke YOOFORIC™ im Bereich Süßwaren, Hanföltropfen in vier Geschmacksrichtungen, und eine Creme für schmerzende Gelenke und Muskeln der Marke YOOFORIC™ im Bereich Schmerzbehandlung.



Erst am 22.06. (Link) verkündete man die Einführung von zwei neuen Kaugummisorten, ehe dann eine Woche später nochmals drei neue Sorten (Link) vorgestellt wurden.



Flagschiff des Unternehmens ist dabei die Produktlinie YOOFORIC, die aus Kaugummis, einer Hanföltinktur und einer Creme zur Schmerzbehandlung besteht.

Quelle: CanaFarma





Besonders stolz ist CanaFarma auf die klinisch bestätigte sehr hohe Absorptionsrate seiner Kaugummis von 84%. Die Rate sagt aus, welche Menge des zugeführten Produkts tatsächlich vom körpereigenen Endocannabinoid System verarbeitet werden kann.



Während diese bei gewöhnlichen Hanf-Ölen oder Tinkturen nur bei durchschnittlich 33% liegt, und CBD-Fruchtgummi sogar nur bei 6%, kann das Hanf-Kaugummi von CanaFarma in klinischen Tests mit sagenhaften 84% abschneiden. Lt. dem Unternehmen ist das die höchste Absorptionsrate in der gesamten Industrie.

Weitere Informationen zu CanaFarma finden Sie auf der Website: www.canafarmacorp.com



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

CannabisReport.de



