Der DAX befindet sich nach wie vor in einem bestätigten Aufwärtstrend. Die Stimmung ist so, als hätte es die Krise nie gegeben und die wirtschaftlichen Auswirkungen seien zu vernachlässigen. Die Kurse haben bereits nahezu wieder das Vorcrash-Niveau erreicht. Offenbar glauben aber nicht alle Marktteilnehmer daran, dass es einfach so weiter nach oben gehen wird. Die zuletzt deutlich niedrigeren Umsätze weisen darauf hin, dass die Kaufbereitschaft immer mehr zurückgeht. Es gibt auch Hinweise von den Indikatoren. Diese haben Divergenzen gebildet, die ein Warnsignal darstellen. Auch wenn es keine „harten“ Verkaufssignale sind, sollten sie nicht ignoriert werden. Zudem zeigt die Saisonalität an, dass ein Trendwechsel bevorstehen könnte. Da sich der Markt in diesem Jahr auffällig nahe an der statistischen Kurve bewegt hat, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass dies auch weiterhin der Fall sein dürfte. Der Widerstand im Bereich von 13.000 bis 13.500 Punkten sollte somit noch einmal getestet werden, ohne dass mit einem Ausbruch darüber zu rechnen ist. Der gestern gerade noch verteidigte Aufwärtstrend dürfte somit in dieser Woche wieder in den Fokus geraten. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur wird entsprechend immer größer.