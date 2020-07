Die Aktien der Commerzbank haben zuletzt eine kräftige Rally hingelegt. Nach den positiven Vorgaben heute früh kann sich die Kursrally fortsetzen. Ermöglicht hat diese Entwicklung ein personeller Neuanfang.

Bei der Commerzbank stehen deutliche Veränderungen an. Vorstandschef Zielke und Aufsichtsratschef Schmittmann räumen ihre Posten, um den Weg für eine neue Unternehmensstrategie frei zu machen. Der bisherige Kurs der Bank mit einem Fokus auf mittelständische Kunden und einem deutlichen Stellenabbau hat die Situation des Bankhauses nicht nachhaltig verbessert, weshalb Aktionäre eine neue Strategie forderten.

Auch der Einstieg des Bundes in der Finanzkrise hat der Bank nur wenig geholfen. Die Bundeseinlage bei der Commerzbank sank mit dem Aktienkurs von 5 Mrd. auf nun 750 Mill. Euro. Mit fast 16 Prozent ist der Bund noch immer der größte Eigentümer der Bank. Auch im DAX musste die Commerzbank aufgrund des Kursverfalls ihren Platz räumen und ist aktuell im MDAX vertreten. Erschwerend kam in diesem Jahr die Corona-Krise hinzu, die das Unternehmen im ersten Quartal in die Verlustzone rutschen ließ.

Commerzbank-Aktie arbeitet am Ausbruch

Ausgangspunkt der laufenden Aktienkursrally bei der Commerzbank-Aktie ist der Wendebereich um 2,80 Euro, der im Frühjahr mehrfach gekauft wurde. Seitdem zieht die Commerzbank in einem moderaten Aufwärtstrend an. Inzwischen hat sich auf der Unterseite eine neue Unterstützung im Bereich 3,75/3,85 Euro herausgebildet. An der 200-Tagelinie (rot) hat sich bei 4,65/4,75 Euro eine Widerstandszone etabliert. Ein steigender MACD (Momentum) stützt den steigenden Aktienkurs und lässt einen Ausbruch nach oben aufgrund der positiven Dynamik wahrscheinlicher werden. Ein Ausbruch nach oben würde den nächsten Widerstand bei rund 5 Euro aktivieren.