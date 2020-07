Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Zuletzt lag dieses Top bei 84,90 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen.

Fazit: Diese Drägerwerk-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.