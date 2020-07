06:30 Uhr, Niederlande: Konsumausgaben 05/20.

11:30 Uhr, Deutschland: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen 1,5 Milliarden Euro.

12:00 Uhr, Belgien: EU-Kommission präsentiert Pläne zur Rolle der Kapitalmärkte bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise, Brüssel.

13:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 05/20.

16:30 Uhr, USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche).

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 22.07.2020 Zeit Land Relev. Termin 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 15:00 USA Immobilienpreisindex (Monat) 17:00 EUR EZB De Guindos Rede



