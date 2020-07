Wer mit nur einer Aktie zugleich in den Gesundheits- und Immobiliensektor investieren will, sollte sich Omega Healthcare anschauen: Der börsennotierte Immobilieninvestmenttrust (REIT) hat sich auf betreutes Wohnen spezialisiert. Aktuell bietet die NYSE-Aktie (30,09 US-Dollar; US6819361006) eine gute Chance, in einen stabilen Wachstumswert mit hoher Ausschüttungsquote zu investieren.

Den nächsten Schub für das Papier werden die Babyboomer der Jahrgänge bis 1964 liefern, die zunehmend das Rentenalter erreichen. CEO Taylor Pickett, der seit Juni 2001 an der Spitze des US-Unternehmens steht, kauft bestehende Einrichtungen für betreutes Wohnen, vermietet sie teils an ihre früheren Eigentümer und stellt ihnen das Geld für Modernisierungen zur Verfügung. Dabei achtet er auf eine Anfangsrendite von etwa 9% und jährliche Mietsteigerungen von etwa 2,5%.