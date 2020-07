Den Auftakt der US-Quartalsberichtssaison hat gestern JP Morgan gemacht. Dabei hat die Corona-Pandemie der US-Bank einen Gewinneinbruch beschert. Der Überschuss halbierte sich im zweiten Quartal auf 4,7 Milliarden Dollar von 9,65 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen kamen bei den Marktteilnehmern gut an und sie hievten die JP-Morgan Aktie im deutschen Handel 3,1 Prozent ins Plus. Auch die Aktie der Commerzbank geht nach den JP-Morgan-Zahlen nach oben und lag gestern an der deutschen Börse mit 2,34 Prozent im Plus. Dabei gelten die europäischen Banken als große Verlierer des shut downs. Wie nur wenige andere Branchen stagnierten die Bankpapiere auf niedrigem Niveau. Umgekehrt wären es auch die Bankaktien, die im Falle eines Durchbruches im Kampf gegen Corona ordentlich aufwerten würden. Nachdem die halbe Welt an verschiedensten Lösungen forscht, besteht die Wahrscheinlichkeit auf eine vorzeitige Entschärfung der Krise und auf beträchtliches Potential nach oben.

