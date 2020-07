Marktkommentar: Anleger setzen auf Corona-Impfstoff von Moderna

Die Finanzmärkte setzen auf den Corona-Impfstoff der US-Biotechfirma Moderna und ignorieren die beunruhigenden Infektionszahlen sowie die Spannungen zwischen den USA und China.

Die Futures des S&P 500 notieren am Mittwoch deutlich höher, da der Impfstoffkandidat von Moderna bei allen getesteten Patienten Antikörper produziert hat. Die vielversprechenden Ergebnisse sowie die von Beamten ergriffenen Maßnahmen, um das Coronavirus unter Kontrolle zu bringen, haben auch in der asiatisch-pazifischen Region für Optimismus gesorgt. Nur die chinesischen Aktien blieben aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen Peking und Washington zurück.

EURUSD kämpfte sich am Dienstag nach dem anfänglichen Rückgang zurück in die Gewinnzone und schloss erstmals seit dem 9. März über der 1,14er-Marke. Heute stieg das Paar weiter, prallte jedoch von dem Juni-Hoch (1,1422) ab. Seit dem gestrigen Tagestief ist das Paar kurzzeitig um fast 100 Pips gestiegen, sodass Korrekturbedarf bestehen könnte. Technisch gesehen wäre auch ein Anstieg in Richtung des Jahreshochs (1,1497) möglich.

Der DE30 widersetzte sich am Dienstag dem Verkaufsdruck und konnte bei 12.550 Punkten einen Boden ausbilden. Am Nachmittag folgte ein nachhaltiger Abpraller, wobei das Tageshoch (12.645 Punkte) und der 100er-EMA im M30-Chart durchbrochen wurden. Der Befreiungsschlag sorgte gestern Abend für einen weiteren Anstieg und heute für eine höhere Eröffnung.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.