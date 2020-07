In den letzten technischen Besprechungen zu Merck KGaA wurde auf den Verbleib der Merck-Aktie in einer bullischen Flagge hingewiesen, aus derer sich der Wert in der abgelaufenen Woche dynamisch zur Oberseite befreien konnte. Dabei legte das Papier in einem ersten Schritt an die Jahreshochs aus 2015 bei 111,85 Euro zu. Eine kurzfristige Bärenattacke konnte die Aktie erfolgreich zu Beginn dieser Woche abwehren und tendiert nun wieder zur Oberseite. Bestehende Long-Positionen sind ganz klar mit einer engeren Stopp-Anpassung abzusichern, aber auch frische Investments sind weiterhin möglich.

Zweite Kaufwelle gestartet

Die Auswertung des mittelfristigen Kursverlaufs offenbart zunächst einmal die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Anfang 2018, der Blick auf die Erholungsbewegung seit Mitte März zeigt den Verbleib der Merck-Aktie nun in einer zweiten Kaufwelle mit Zielen an den Jahreshochs von 125,95 Euro. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sollten jedoch um die Jahreshochs aus 2017 bei 115,20 Euro einkalkuliert werden. Bestehende Long-Positionen können nun mit einem Stopp um 105,00 Euro abgesichert werden. Bei fortgesetztem Interesse an einem frischen Investment, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB4YCW zurückgegriffen werden. Bärische Züge würde der Kursverlauf dagegen erst unterhalb und glatt 100,00 Euro annehmen. Dann lief das Wertpapier Gefahr zurück auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 92,41 Euro (steigend) zurückgeworfen zu werden.