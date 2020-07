Die Lebensversicherung war in Deutschland jahrelang das beliebteste Mittel, fürs Alter vorzusorgen. Doch bereits seit geraumer Zeit wird diese immer unattraktiver. Nun soll sogar jeder vierte Versicherer vor dem Aus stehen!

Modell Lebensversicherung in der Krise

Die Zahl der abgeschlossenen Neuverträge sinkt deutlich. Dies liegt hauptsächlich an dem niedrigen Garantiezins, der mit 0,9 Prozent nicht einmal die Inflation ausgleicht, und den hohen Kosten der Lebensversicherung. Nach dem Abzug der entsprechenden Kosten, wie beispielsweise der Provision, bleibt ein kleiner Sparanteil. Auf diesen kleinen Betrag wird anschließend der geringe Zins angerechnet. Daher entscheiden sich immer weniger Neukunden für einen Abschluss einer eigenen Lebensversicherung.

Lebensversicherer vor dem Aus

Laut einer Analyse des Bundes der Versicherten (BdV) droht 21 von 84 Versicherern ein negativer Gewinn oder sogar die Zahlungsunfähigkeit. Unter den Betroffenen sollen sich wohl auch Policen bekannter Unternehmen, wie Signal Iduna, DEVK oder Ergo befinden.

Neben den prinzipiellen Problemen der Lebensversicherung soll hier wohl auch Corona für Schwierigkeiten gesorgt haben.

Ausweg: Widerruf der Lebensversicherung

Aufgrund dieser aktuellen Situation suchen zahlreiche Kunden nach einem Ausweg. Eine Kündigung der Lebensversicherung sollte hierbei nicht in Betracht gezogen werden, da Kunden in diesem Fall lediglich den Rückkaufswert erhalten. Dieser Betrag liegt in der Regel unter dem der geleisteten Beiträge.

Im Gegensatz dazu erhalten Kunden bei einem Widerruf und der daraus resultierenden Rückabwicklung der Lebensversicherung alle geleisteten Beiträge zurück. Hinzu kommen sogar weitere 30% - 50% des Rückkaufswertes als Nutzungsersatz.

Möglich machen dies fehlerhafte Widerrufsbelehrungen, weshalb die Widerrufsfrist nicht greift und der Kunde den Vertrag auch Jahre später noch widerrufen kann. Betroffen sind Verträge nach dem Policenmodell, sofern diese zwischen dem 29.07.1994 und dem 31.12.2007 abgeschlossen wurden. Laut dem Bundesgerichtshof gilt dies auch für bereits gekündigte Lebensversicherungen.

