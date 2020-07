Anleger-Tipp: Kann Apple seinen Aufwärtstrend fortführen? Wohin die Reise geht, lesen Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu dieser Aktie. Einfach hier klicken .

Durch den Durchbruch, der mit der Sparkasse erzielt wurde, dürften nun viele Apple-Nutzer wieder besser auf das Unternehmen zu sprechen sein. Im Vergleich mit Android-Nutzern, die in diesem Bereich einen deutlichen Technologie-Vorsprung hatten, ziehen die Apple-Nutzer nun nach und können aus dem Vollen schöpfen. Hier hat Apple einen wichtigen Schritt gemacht, um iPhones auch Sparkassen-Kunden schmackhaft zu machen!

Die Aktie reagiert mit einem satten Plus und schnellt um 1,40 Euro in die Höhe. Gegenüber dem Vortageswert bedeutet das einen Zuwachs von 0,41 Prozent, wodurch die Aktie nun auf 342,50 Euro steht und seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Das Technologieunternehmen beweist auf jeden Fall einmal mehr, wie viel Geld hier zu holen ist und wie hoch das Potenzial der Aktie ist. Hier geht in Zukunft noch einiges!

