Gröschls Mittwochskommentar: 29/2020

„Schools out for summer, school´s out forever!” – Ich glaube alle Schüler seit den frühen 1970 Jahren kennen die Alice Cooper Nummer in der einen oder anderen Version. Na, hoffentlich ist 2020 nicht das Jahr, wo er dann letztgültig recht hat der Alice. ;-) Das aber eigentlich nur zur Einleitung der Verabschiedung des Mittwochsmails in die Sommerpause. Wobei hier die Chance relativ hoch steht, dass mit zwölften August wieder ein Kommentar, um´s mit Douglas Adams zu sagen, zum Leben, dem Universum und dem ganzen Rest zur Verfügung stehen wird.

Aber noch ist´s nicht soweit, noch was zu tun befiehlt die Eitelkeit.. (STS und so ;-)) Also holen wir zum globalen Rundumschlag aus und platzieren diesen mitten ins Sommerloch. Das erste und sicherlich deutlichste Kopfschütteln gilt einmal mehr den Aktienmärkten. Tesla ist inzwischen der Automobilproduzent mit der höchsten Marktkapitalisierung und das obwohl die Bude noch nie auch nur einen einzigen Schilling verdient hat…. Jeder weitere Kommentar ist da wohl völlig überflüssig.