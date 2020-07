In Sachen Voltabox-Verkauf sieht sich paragon nahe der Ziellinie: Der Verkaufsprozess sei weit vorangeschritten, so das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2019 und das erste Quartal. „Mit dem Verkauf unseres Voltabox-Anteils werden wir uns wieder stärker auf das Automobilgeschäft fokussieren können”, sagt Matthias Schöllmann, Geschäftsführer Automotive bei paragon. Die Gesellschaft geht davon ...