Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 119,50 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei MorphoSys also ganz genau hinsehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Da dieser Indikator bei 107,61 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

Fazit: Bei MorphoSys geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.