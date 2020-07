Das "S" rückt in den Vordergrund | ESG-Experte Funk im Interview

e-fundresearch.com: Herr Funk, vor knapp 4 Jahren hatte unsere Redaktion einen Artikel mit dem Titel „ESG-Investing: Von der Nische in den Mainstream“ verfasst; ist ESG-Investing mittlerweile bereits zur Mainstream-Angelegenheit geworden?

Carlo Funk: Bei der Frage bin ich hin- und hergerissen. ESG-Investing ist definitiv keine Nische mehr. Aber der generelle Wissenstand ist noch nicht ausreichend, um es meiner Meinung nach als wirklich "Mainstream" zu bezeichnen. Jedoch dringt das Thema immer mehr in die gesamte Wertschöpfungskette der Finanzindustrie ein. Die regulatorische Landschaft in Europe trägt hier sicherlich bei. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass meine Antwort hier in ein bis zwei Jahren ein klares "Ja" sein wird.