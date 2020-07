Enorme Gold-Rally! Bricht diese Goldaktie jetzt nach oben aus?

Während Anleger auf Netflix, Tesla und andere Tech-Aktien fokussiert sind, gibt es überaus interessante Entwicklungen abseits der viel befahrenen Straßen…

Fallende Ölpreise, ein historischer Einbruch im US-Einzelhandel und schlechte Zahlen von sich vor Kreditausfällen fürchtenden Banken rufen gerade jetzt in Erinnerung, dass zwischen dem derzeitigen Zustand der Realwirtschaft und dem, was in einer durch hohe Liquidität getriebenen Erholung passieren könnte, noch eine gewaltige Lücke klafft.