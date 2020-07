DE30: Impfstoff-Hoffnungen, Kurs kehrt zu lokalen Hochs zurück

++ Impfstoff-Hoffnungen lassen die Aktien sprunghaft steigen ++ DE30 notiert nahe der 12.800-Punkte-Marke ++ Drägerwerk (DRW3.DE) steigt nach vorläufigen Q2-Zahlen ++



Die Aktienmärkte sahen über die weitere Verschlechterung der Lage zwischen den USA und China hinweg und erholten sich aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse des Impfstoffs gegen Covid-19 von Moderna. Die Coronavirus-Pandemie in den Vereinigten Staaten beschleunigt sich, wobei Texas und Kalifornien gestern Rekordzahlen bei den Neuinfektionen meldeten. Vor diesem Hintergrund und angesichts der drohenden Verhängung von Sperrmaßnahmen sollten die Investoren nicht überrascht sein, dass die Hoffnung auf Impfstoffe die Märkte antreibt.

Der DE30 erholte sich, nachdem er an der 200-Stunden-Linie (violette Linie) Unterstützung gefunden hatte. Eine starke Aufwärtsbewegung brachte den Index in den Bereich, der mit den früheren lokalen Hochs (12.835 Punkte) gekennzeichnet war, wo die Bullen aufgaben. Der deutsche Leitindex machte zu Beginn der europäischen Sitzung einen kleinen Rückzieher, notiert aber weiterhin nahe der 12.800-Punkte-Marke. Die Impfstoff-Hoffnungen sind positiv, aber die Anleger sollten auch auf die Berichtssaison achten. Während die US-Banken gute Schlagzeilen meldeten, legten sie weiterhin massive Beträge für notleidende Kredite zurück. Sollte der DE30 den oben erwähnten Widerstand überwinden, dürfte die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke das nächste Ziel sein. Abgesehen davon werden sich die Staats- und Regierungschefs der EU an diesem Wochenende treffen, um über einen Sanierungsfonds zu diskutieren. Sollten sie keine Einigung erzielen, könnte Anfang nächster Woche ein gewisser Druck entstehen.



Unternehmensnachrichten

Drägerwerk (DRW3.DE) veröffentlichte die vorläufigen Finanzergebnisse für das 2 Quartal. Der Hersteller von Atemschutzgeräten und Schutzausrüstungen teilte mit, dass sein Nettoumsatz um 26,5% auf rund 788,4 Millionen EUR gestiegen sei, während der Auftragseingang um 36,3% zunahm. Das EBIT erreichte 102 Millionen EUR gegenüber einem EBIT-Verlust von 1,5 Millionen EUR im vergangenen Jahr. Das Unternehmen sagte, dass die hohe Nachfrage nach seinen Produkten, die durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufen wurde, wahrscheinlich dazu führen werde, dass die Ergebnisse für das Jahr 2020 „erheblich über" den Ergebnissen des Vorjahres liegen werden.

Andrew Bulpin, der Leiter der Abteilung Process Solutions bei Merck (MRK.DE), sagte, dass das Unternehmen derzeit mit mehr als 200 verschiedenen Gruppen zusammenarbeite, die Coronavirus-Impfstoffe oder Medikamente entwickeln. Da zahlreiche Impfstoffe und Medikamente von kleinen Universitätsteams entwickelt werden, könnte Merck ihnen beim Herstellungsprozess helfen.

ASML (ASML.NL), das niederländische Halbleiterunternehmen und einer der Top-Zulieferer von Samsung, gab heute die Quartalszahlen bekannt. Die Ergebnisse lagen über den Markterwartungen, und das Unternehmen sagte, es erwarte ein Wachstumsjahr mit einem Umsatzrückgang im Bereich von 3,6 bis 3,8 Milliarden EUR und einer Bruttomarge im Bereich von 47% bis 48%. Die Veröffentlichung stärkte die Stimmung gegenüber dem Halbleitersektor, wobei Infineon (IFX.DE) eines der Unternehmen ist, die davon profitieren.

