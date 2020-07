Coronavirus: Markt-Update

- Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle überstieg 13,47 Millionen, von denen mehr als 581.000 starben und über 7,87 Millionen wieder genesen sind.

- Die USA sind mit über 3,54 Millionen Fällen nach wie vor bei weitem das am stärksten betroffene Land. In Brasilien, dem am zweitstärksten betroffenen Land, lag die Zahl der Infektionen bei über 1,93 Millionen. Indien, das am drittstärksten infizierte Land, meldete über 937 000 Fälle.

Am Dienstag wurden 217.916 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Der 7-Tage-Durchschnitt steigt immer noch an und liegt derzeit bei 214.742. Quelle: Worldometers

- Die Olympischen Spiele in Tokio müssen möglicherweise erneut verschoben werden, wenn das Coronavirus zu einem stärkeren Erreger mutiert, sagte Kiyoshi Kurokawa, ein prominenter japanischer Regierungsberater, am Mittwoch. Tokio wird am Mittwoch die Alarmstufe für Coronavirus-Infektionen auf die höchste von vier Stufen anheben, da die Infektionen in der Hauptstadt, die mehr als ein Drittel der gemeldeten Fälle in Japan ausmachen, in letzter Zeit stark angestiegen sind.

- Die bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens könnten strengere Beschränkungen verhängen, wenn der COVID-19-Ausbruch nicht schnell unter Kontrolle gebracht werde, sagten die Ministerpräsidenten am Mittwoch. Gestern meldete der Bundesstaat Victoria 238 Neuinfektionen.

- Texas meldete am Dienstag eine Rekordzahl von 10.745 neuen Fällen.

Die Ausbreitung von COVID-19 beschleunigt sich in den USA, Japan und Australien. Quelle: Financial Times

- Die Vereinigten Staaten haben mit über 139.000 Toten die höchste Zahl an Todesopfern in der Welt. Die Zahl der Todesopfer in Brasilien steigt rapide an und liegt bei über 74.000. Das Vereinigte Königreich hat fast 45.000 Todesopfer gemeldet, die höchste Zahl unter allen europäischen Ländern und die dritthöchste der Welt.

Die Sterblichkeitsrate durch das Coronavirus bleibt relativ stabil. Gestern sind 5.413 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Zahl vom Dienstag lag über dem 7-Tage-Durchschnitt, der derzeit bei 4.948 liegt. Quelle: Worldometers

- Florida, das zu einem Epizentrum des neuen Ausbruchs geworden ist, meldete am Dienstag 133 neue COVID-19-Todesopfer und erhöhte damit die Zahl der Todesopfer im Bundesstaat auf mehr als 4.500.

- Alabama meldete am Dienstag einen Rekordanstieg von 40 Todesfällen und North Carolina einen Anstieg um 35, womit die Gesamtzahl der Todesfälle in jedem Bundesstaat auf über 1.100 gestiegen ist.

Alabama, Florida und North Carolina meldeten am Dienstag einen täglichen Rekordanstieg der Todesfälle durch COVID-19. Quelle: Financial Times



