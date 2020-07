Abgasskandal, Volkswagen, VW, Abschalteinrichtung, Fahrkurvenerkennung, Dieselmotor, EA 288, Audi, Seat, Skoda

In der Polit-Talkshow Maybrit Illner vom ZDF beteuerte Volkswagen-Chef Herbert Diess, dass im Dieselmotor EA 288 keine Abschalteinrichtung für illegale Zwecke eingesetzt worden sei. Beim Wolfsburger Autobauer habe ein Kulturwandel stattgefunden, bei dem Schummeleien ein Ende hätten.

Abschalteinrichtung: Fahrkurvenerkennung steuert AdBlue-Einspritzung

Recherchen des SWR haben allerdings ergeben, dass der VW-Motor EA 288 über eine Abschalteinrichtung in Form einer Fahrkurvenerkennung verfügt. Bei der Fahrkurvenerkennung handelt es sich um eine sogenannte Zykluserkennung. Das beutet, dass das Diesel-Fahrzeug unterscheiden kann, ob es sich in einem Testzyklus der Zulassungsbehörden befindet oder auf der Straße im normalen Verkehr.

Anhand der Art, wie das Fahrzeug bewegt wird, erkennt der Motor, wann der Wagen auf dem Prüfstand steht. Dann wird ausreichend AdBlue eingespritzt. Das ist der Harnstoff, mit dessen Hilfe die Abgase von Schadstoffen gereinigt werden, damit das Fahrzeug die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte einhält. Auf dem Prüfstand fährt der betroffene Diesel dank Fahrkurvenerkennung also sauber – auf der Straße nicht. Im Normalbetrieb wird viel weniger AdBlue abgegeben, sonst müsste der Fahrzeughalter den Harnstoff öfter und auf eigene Kosten nachfüllen. Diesen aufwändigen Service wollte Volkwagen seinen Kunden ersparen – auf Kosten von Mensch und Natur. Denn: Die kaum bis gar nicht gereinigten Abgase enthalten giftige Stickoxide, die umwelt- und gesundheitsschädlich sind und Fahrverbote in den Städten provozieren.

Zahlreiche Modelle mit Fahrkurvenerkennung ausgestattet

Die Fahrkurvenerkennung ist – soweit bekannt – wohl vor allem in Fahrzeugen mit EA 288-Motor ab Baujahr 2015 aktiv. Dieser Motor wurde jedoch nicht nur in Modellen der Marke VW verbaut, sondern auch in Fahrzeugen der Marken Audi, Seat und Skoda – alles Tochterfirmen des Volkswagen-Konzerns. In folgenden Modellen ist der EA 288 und damit wahrscheinlich auch die Fahrkurvenerkennung zu finden:

Audi:

· Audi A1

· Audi A3

· Audi A4

· Audi A5

· Audi Q2

VW:

· VW Polo V

· VW Polo VI

· VW Golf VII

· VW Golf Sportsvan

· VW Touran II

· VW T-Roc

· VW Beetle

· VW Tiguan

· VW Tiguan II

· VW Sharan II

· VW Passat B8

· VW CC

· VW Caddy

· VW Crafter

· VW Amarok

· VW T6

Seat:

· Seat Ibiza

· Seat Toledo IV

· Seat Leon III

· Seat Ateca

· Seat Alhambra II

Skoda:

· Skoda Fabia III

· Skoda Rapid

· Skoda Octavia III

· Skoda Superb III

