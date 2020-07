NEW YORK (dpa-AFX) - Neu aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 dürfte zur Wochenmitte die Kurse an der Wall Street weiter nach oben treiben. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag bereits um mehr als 2 Prozent gestiegen war, wird am Mittwoch gut eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG weitere 2 Prozent höher indiziert auf 27 170 Zähler. Damit würde der US-Leitindex erstmals seit mehr als einem Monat wieder die Marke von 27 000 Punkten überwinden.

Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna zeigt einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, erklärte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten. Der Impfstoff soll bereits ab Ende Juli an rund 30 000 Probanden getestet werden.