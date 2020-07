Insgesamt herrscht seit Anfang 2018 ein mittel- bis langfristiger Abwärtstrend in der Caterpillar-Aktie, vorläufig konnte sich das Wertpapier im Bereich von 110,00 US-Dollar und somit den Sommertiefs aus 2017 abstürzen. Doch zu Beginn dieses Jahres zwang die Corona-Pandemie auch dieses Wertpapier in die Knie, bei 87,50 US-Dollar wurde das aktuelle Jahrestief markiert. Doch seither konnte ein breiter Aufwärtstrend mit einem Verlaufshoch bei 140,00 US-Dollar etabliert werden. Dieses nahmen Käufer im gestrigen Handel wieder ins Visier und trieben die Aktie auf 136,88 US-Dollar voran. Hierdurch deutet sich zugleich aber auch ein fünfwelliger Impuls seit Mitte März an, der das Zeug für ein größeres Kaufsignal nach Ausbruch über den übergeordneten Abwärtstrend besetzt.

Konsolidierung bald möglich

Zunächst einmal ist für eine fünfwellige Impulswelle ein höheres Hoch, als 140,00 US-Dollar notwendig, theoretisch hätte die Aktie von Caterpillar sogar Platz bis auf 143,40 US-Dollar. Bis dahin kann schon einmal ein kurzfristiges Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9RGS eingegangen werden. Mittelfristige Impulse treten jedoch erst oberhalb von 145,00 US-Dollar auf, in diesem Fall könnte es zu einem größeren Signale in Richtung 150,55 und rund 160,00 US-Dollar kommen. Abschläge unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 123,97 US-Dollar sollten aber tunlichst vermieden werden, dies würde nämlich die Reaktionsfähigkeit der Bären merklich verbessern und könnte zu Abgaben auf 120,00 US-Dollar führen.