Amazon, Netflix, Tesla, Apple – die Kleinanleger kaufen alles hoch

Liebe Leser, der DAX hat seit 8.000 Punkten Intraday-Tief mittlerweile 60 Prozent gutgemacht. Die Nasdaq brennt ein Feuerwerk auf Allzeithoch ab. Billionen von Börsenwert sind entstanden, die Bewertung von Amazon und Apple ebenso wie jene von Tesla oder Netflix explodiert. Wir schauen uns im Börsendienst täglich auch die Umsätze an. Sprich – wie viele Aktien von Apple, Amazon und Co. gehen eigentlich um. Viele. Sehr viele. Dass diese Kurse nur von Kleinanlegern getrieben werden ist ein bisschen witzig als Begründung. Deshalb – nett gemeint von Pro Aurum, das Interview mit Dirk Müller. Aber ehrlich – als Aktien!Börsianer wird es langsam ärgerlich. Denn dieses ständige Erklären, dass ein paar Privatanleger die Börse treiben hält viele Privatanleger von der Börse fern. Davon ab, Unternehmen zu kaufen, Ideen zu kaufen, Geschäftsmodelle. Klar, man kann sagen, dass diese Housse ein Fake ist. Blöd ist halt, dass man jetzt einen DAX-Rutsch von nicht weniger als 5.000!! Punkten braucht ebenso wie einen 30%-Rutsch der Nasdaq, um annähernd die Traum-Preise vom März zu bekommen. Von jenem März vor wenigen Monaten, als Gold-Bullen von Pro Aurum und jene DAX-Experten zum Ausstieg rieten, zum Short-Bleiben, zum NICHT-Investieren, weil der DAX ja auf 5.000 fallen sollte. Wir haben auch nicht alles richtig gemacht, haben schon ab 11.000 wieder ein paar Sicherungen eingezogen, doch wir haben unsere Performance seit März 2020 im Tradingdepot gut hinbekommen, liegen auf allen Zeitebenen vor dem DAX. Aktien muss man haben. In Schwäche umso mehr. Crash-Prognosen kosten Geld. Immer wieder. Ist so. Bleibt so. Hat mit “Börsianer” sein nichts zu tun.