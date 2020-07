Der Kursverlauf dieses Wertpapiers dürfte derzeit einfach niemanden mehr ermutigen, dass das Unternehmen eine Kehrtwende auf dem Aktienmarkt schaffen kann. Es geht in kleinen Schritten immer weiter nach unten. Positive Schlagzeilen sind viel zu selten der Fall und es gibt kaum noch Gründe, diese Aktie in seinen Reihen zu halten. Ob das Unternehmen jemals wieder ein Plus auf die Anzeigentafel bringen kann, ist mehr als fraglich!

Für Wirecard geht es also weiter in rasanten Schritten in den Abgrund. Die Aktie verzeichnet auch am heutigen Mittwoch einen Minustrend von 0,82 Prozent und geht weitere 0,019 Euro in die Knie. Der Kurswert der Aktie beträgt somit nur noch 2,365 Euro und es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, dass die 2-Euro-Marke unterschritten wird. Hier ist wohl nichts mehr zu holen!

Fazit: Wirecard taumelt weiter dem Boden entgegen, das Ende scheint nicht in Sicht. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Ob und wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.