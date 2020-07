Der Deutsche Aktienindex hat es heute den großen Indizes an der Wall Street gleichgetan und das Hoch aus der Erholungsrally von Anfang Juni überboten. Damit ist zumindest aus charttechnischer Sicht Entwarnung hinsichtlich einer möglichen stärkeren Korrektur gegeben und der Weg frei in Richtung Rekordhoch. Unmittelbar droht jetzt keine Top-Bildung mehr, der Aufwärtstrend im DAX kann als gesund und intakt angesehen werden.

Nach der Nachricht über Modernas positive Studienergebnisse zu einem Corona-Impfstoff legte heute AstraZeneca ebenfalls mit Erfolgen bei der Entwicklung von Covid-19-Antikörpern nach. Die Zahl der Unternehmen mit aussichtsreichen Kandidaten in der Produkt-Pipeline wird damit immer größer und es wächst die Hoffnung der Anleger, dass es am Ende etwas Wirksames im Kampf gegen das Coronavirus geben wird, so dass das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zur Normalität zurückkehren kann.



Zudem zeigen die Quartalszahlen, die aus den Unternehmen jetzt eintreffen, überraschend hohe Gewinnsprünge und auch die Umsätze liegen größtenteils über den Erwartungen. Damit wird immer klarer, dass der Markt die Berichtssaison womöglich zu pessimistisch sieht. Die Zahlen sind am Ende größtenteils weniger schlecht als befürchtet und das scheint in den Kursen nicht enthalten zu sein, da die entsprechenden Aktien positiv auf die Ergebnisse reagieren. Eine Ermüdung der Rally wird dann wahrscheinlicher, wenn gute Nachrichten verkauft werden. An diesem Punkt ist der Markt scheinbar noch nicht angelangt.