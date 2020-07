Am 12. August stehen bei Salzgitter neue Zahlen an. Das vergangene Quartal dürfte auch von der Schwäche in der Autoindustrie geprägt sein. Ungefähr 15 Prozent des Umsatzes macht Salzgitter mit dem Bereich Fahrzeugbau. Die Experten der DZ Bank rechnen für das zweite Quartal mit einem Umsatzminus von 22 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro. Vor Steuern soll es einen Verlust von 115 Millionen Euro geben.An der Prognose muss ...