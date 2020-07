Notenbanken: Bereit für eine zweite Welle?

Die Corona-Krise hat den Anlagenotstand verfestigt. Nach der kräftigen Erholung sind die Aktienmärkte zumeist hoch bewertet. Auch an den Anleihemärkten sind die Risikoprämien deutlich zurückgekommen. Ein wesentlicher Grund für die Kurserholung von Risikoassets ist, dass sichere Staatsanleihen keine realen Erträge mehr abwerfen. Seit der Leitzinssenkung der US-Notenbank im März auf null Prozent (Fed Funds Rate: 0,0 bis 0,25 Prozent) werfen auch US-Staatsanleihen keine Realrendite mehr ab. In der Eurozone verharren die Renditen in Kernmärkten wie Deutschland, Niederlande oder Frankreich im negativen Bereich. Daher investieren Anleger in Finanzprodukte, die noch einen Ertrag bieten. Dazu zählen Unternehmens- und Schwellenländeranleihen sowie Aktien. Diese Situation dürfte nach Einschätzung von Union Investment noch länger anhalten, da die stark steigende Staatsverschuldung in vielen Ländern auch niedrige Zinsen erforderlich macht.

Leitzinsen der Zentralbanken in den USA und der Eurozone

Quelle: Bloomberg. Stand: 30. Juni 2020.