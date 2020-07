PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat Europas Börsen zur Wochenmitte in die Höhe schnellen lassen. Der EuroStoxx 50 zog am Mittwoch um 1,71 Prozent auf 3378,21 Punkte an. Zwischenzeitlich hatte der Leitindex der Eurozone fast die Marke von 3400 Punkten erreicht, die er zuletzt Anfang März gesehen hatte.

Auch an den großen Länderbörsen ging es stark aufwärts. In Paris stieg der Leitindex Cac 40 um 2,03 Prozent auf 5108,98 Punkte und in London legte der FTSE 100 um 1,83 Prozent auf 6292,65 Punkte zu.

Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna zeigt einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, teilte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten mit. Finanzanalysten sprachen von erfreulichen Studiendaten./la/he