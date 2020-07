Musterdepot SIW 29/2020 am 15.07.2020

In der letzten Woche konnten wir erneut ein neues Allzeithoch für unser wikifolio „Smart Investor – Momentum“ erzielen. Die Kurskapriolen im Rahmen der anlaufenden Berichtssaison konnten wir per Saldo vergleichsweise ebenso gut wegstecken wie einen Ein-Tages-Rückgang bei den Gold- und Silberminen. Der heutige Kursabschlag bei den Titeln von Gazprom ist übrigens auf die Notiz ex Dividende zurückzuführen und macht sich bei einer solch dividendenstarken Aktie entsprechend bemerkbar. Unsere …