NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im US-Handel einen Großteil seiner Gewinne gegenüber dem US-Dollar wieder eingebüßt. Nachdem die Gemeinschaftswährung im europäischen Geschäft noch auf den höchsten Stand seit etwa vier Monaten gestiegen war und in der Spitze 1,1452 US-Dollar gekostet hatte, notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1404 Dollar.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1444 (Dienstag: 1,1375) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8738 (0,8791) Euro.