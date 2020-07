wikifolio-Trader mit gemischter Wochenbilanz

Die Performance der einzelnen Depotwerte schwankt auf Wochensicht zwischen einem Minus von 1,9% und einem Plus von 7,4%. Mit 13:11 liegen die Verlierer diesmal knapp vorne. Das Wochenplus ist damit vor allem der Tatsache zu verdanken, dass sich die Minuszeichen in Grenzen halten, während wir nach oben hin zumindest einen herausragenden Ausreißer haben. Der angesprochene Top-Performer ist diesmal Simon Weishar mit seinem wikifolio Szew Grundinvestment. Das ist auch der erste Wert, der sich seit unserer Aufnahme mehr als verdoppelt hat. Seit dem Mai 2016 ging es hier, trotz zwischenzeitlich heftiger Verluste, um 114% nach oben. Die anfangs noch recht geringe Gewichtung im Portfolio ist dadurch auf aktuell 4,2% gestiegen.

Das völlig ohne Hebelprodukte auskommende wikifolio ist trotz nahezu 100% Investitionsquote aktuell lediglich mit sieben Einzelwerten bestückt. Die Aktie von Cegedim kommt dabei als Schwergewicht auf einen Depotanteil von 23%. Die Global Fashion Group (GFG) folgt mit 16% auf Rang zwei. Hier kam es gerade heute zu einem deutlichen Kursplus von rund 8%. Der zum Beteiligungsportfolio von Rocket Internet gehörende Online-Modehändler gilt als einer der potenziellen Corona-Profiteure, was die starken Quartalszahlen zuletzt auch untermauern konnten. Weishar hatte hier im Vorfeld seine Position noch einmal erhöht: "Bei GFG ist Anfang des Monats die letzte Lockup-Periode ausgelaufen und es kam zu sehr aggressiven Verkäufen. Da dies Anfang des Jahres schon mal passierte als erste Lockups ausliefen, liegt die Vermutung nahe, dass ein Altinvestor mit diesen Lockup-Auflagen verkauft hat. Ich glaube dabei aber weder an Rocket Internet noch an Kinnevik, eher ein kleinerer pre IPO Investor. Dieser Druck führte dazu, dass der Kurs innerhalb von 3 Tagen um über 30% einbrach, was ich als Nachkaufgelegenheit gesehen habe und daher die Position erhöht habe. Dies hatte sich dann spätestens am Donnerstag ausgezahlt, als die GFG starke Vorabzahlen vermeldete, auf dessen Möglichkeit ich im letzten Wochenbericht hingewiesen hatte. Die Maßnahmen, die GFG zu Beginn der Corona Pandemie getroffen hatte, um sein Cash zu schonen, scheinen sehr gut aufgegangen zu sein, denn man konnte den Cashbestand um 50 Mio. Euro erhöhen".

Wir halten dem gerade bei der Unternehmensanalyse sehr fundierten Trader weiter die Treue und drücken den Daumen, dass der positive Trend bei seinem so erfolgreichen wikifolio weiter anhält!

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.