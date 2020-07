DAX: EZB-Sitzung im Blick (CMC Espresso 16.7.20)

Jetzt, da die verfassungsrechtliche Frage in Deutschland geklärt scheint, kann sich die EZB auf ihr Anleihekaufprogramm konzentrieren. Dies umfasst auch die Debatte über die Strategie-Überprüfung der EZB, die möglicherweise an Klimaschutzziele gekoppelt werden könnte. Die EZB wird vermutlich Hinweise geben auf die Gefahr möglicher Zweitrundeneffekte des Coronavirus-Lockdown, der sich durch Firmenschließungen, Forderungsausfälle im angeschlagenen Bankensektor und Entlassungen in den kommenden Wochen und Monaten niederschlagen könnte.

