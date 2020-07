FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagessprung des Dax auf ein Hoch seit dem Corona-Crash dürften es die Anleger den Donnerstag ruhiger angehen. Der X-Dax als Indikator signalisierte für den Dax etwa eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,8 Prozent auf 12 828 Punkte. Angetrieben von der Hoffnung auf einen Coronavirus-Impfstoff hatte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte einen Widerstand bei knapp 12 850 Punkten überwunden und war letztlich nur knapp an der Marke von 13 000 Punkten gescheitert.

Die Vorgaben aus Übersee belasten nun aber erst einmal. An der Wall Street fiel der Dow-Future seit dem Handelsschluss an den US-Börsen noch etwas weiter zurück und an den wichtigsten Börsen Asiens ging es am Donnerstag abwärts. Dabei können gemischte Wirtschaftsdaten aus China dem Markt keinen neuen Schub mehr verleihen. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Donnerstag im Minus erwartet.