Onlinehandel, Videosprechstunde und elektronisches Rezept: Digitale Technologien verändern auch die Gesundheitsbranche in rasantem Tempo. Auch die Shop-Apotheke will sich von einer Online-Apotheke zu einer Gesundheitsplattform weiterentwickelt. Für Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres ist ein neuer Name und Markenauftritt geplant. Das Ziel des Managements ist es, eine zentrale Plattform für Europa zu werden und eine entsprechend internationale Marke zu schaffen. Seit Jahren legt der Onlinehandel mit Medikamenten in Deutschland schneller zu als der Verkauf in den rund 19.000 Vor-Ort-Apotheken. Insbesondere die Shop Apotheke hat sich mittlerweile mit einigen Hundert Millionen Euro Umsatz an die Spitze des Marktes gesetzt. Die Zahl der aktiven Kunden liegt den Angaben zufolge bei 5,5 Millionen.

Der Corona Sell Off ist im Chart kaum zu identifizieren. Vom allgemeinen Tief Mitte März 2020 bis heute hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der aktuell um 243 % höher markiert als noch Mitte März. Nach dem steilen Anstieg seit Anfang Juni ist der Kurs nach dem Erreichen des All Time High bei 134,40 Euro am 7. Juli in eine Seitwärts-Konsolidierung eingetreten. Diese Entwicklung dürfte einige Hedgefonds unter Druck setzen, die massiv auf fallende Kurse bei der Onlineapotheke gesetzt haben. Die Shop Apotheke ist ein Wert mit einer der höchsten Leerverkaufsquoten, was jederzeit zu einem Short Squeeze führen kann. In diesem Fall befeuern die Rückkäufe der Leerverkäufer den steigenden Kurs. Diese explosive Phase könnte den Kurs auf 140 Euro steige lassen. Fallende Kurse könnten durch Zweifel der Marktteilnehmer an den Wachstumsraten der Shop Apotheke ausgelöst werden (z.B. Gerüchte um den Einstieg von Amazon in diesen Markt)