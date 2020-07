Zalando ist heute im Bullenmodus. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund vier Prozent zubuche. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 66,98 EUR. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund drei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Hoch verläuft bei 68,82 EUR. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 48,27 EUR komplett grünes Licht. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

Fazit: Zalando kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.