Anleger, aufgepasst: Drei kritische Fakten über Dividenden, die jeder unbedingt kennen sollte!

Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, die schon viele Anleger nutzen. Und zwar sich über Aktien an Unternehmen zu beteiligen, die eine Dividende zahlen. Denn mit den Ausschüttungen kann man sich relativ einfach einen schönen, regelmäßigen Geldfluss generieren. Doch es gibt drei Dinge über diese Art der Gewinnausschüttung, über die man Bescheid wissen sollte, wenn man keine bösen Überraschungen erleben will.

Wer sich heute mit einer Geldanlage einen passiven Einkommensstrom aufbauen will, hat nicht sehr viele Möglichkeiten. Festverzinsliche Anlagen fallen aufgrund einer Rendite im kaum mehr messbaren Bereich hier schon einmal aus. Und was ist mit Immobilien? Hier kann man natürlich über Mieteinnahmen immer wiederkehrende Geldeingänge herbeiführen. Doch es ist am Anfang erst einmal eine hohe Investitionssumme nötig, um eine geeignete Immobilie zu erwerben.

Die Sache mit dem Dividendenabschlag

Ein Umstand, den es bei einer Investition in Dividendenaktien zu beachten gilt, ist der sogenannte Dividendenabschlag. Was hat es nun damit auf sich? Die Ausschüttung an die Aktionäre zahlt ein Unternehmen ja in der Regel aus seinem Gewinn. Damit wird sozusagen ein Teil des Firmenvermögens an die Anteilseigner verteilt. Und somit verringert sich der Firmenwert im Moment der Ausschüttung genau um diesen Betrag. Dies hat für die Aktie des betreffenden Konzerns zur Folge, dass an diesem Tag (dem Ex-Dividendendatum) ein Kursabschlag genau in der Höhe der Dividendenzahlung vorgenommen wird.

Dies muss man natürlich unbedingt wissen. Für einen Investor ist es nämlich erst einmal ein Nullsummenspiel, da die entsprechenden Aktien ja jetzt also „ex Dividende“ gehandelt werden. Und dadurch hat sich nun der Kurs seiner Aktien genau um den Betrag reduziert, den er gerade als Dividende erhalten hat. Diesen Aspekt sollte man also auf jeden Fall berücksichtigen, damit es nicht etwa zu Missverständnissen bei den Dividendenzahlungen kommt.

Die Ausschüttung kann nicht garantiert werden

Bei seinen Anlageentscheidungen sollte man auf jeden Fall beachten, dass die Zahlung einer Dividende von keiner Aktiengesellschaft zugesichert wird. Bei deutschen Unternehmen wird in der Regel einmal im Jahr festgelegt, ob und in welcher Höhe eine Gewinnbeteiligung an die Anteilseigner gezahlt wird.

Dabei gibt es im Vorfeld den sogenannten Dividendenvorschlag. Über diesen wird dann auf der Hauptversammlung des jeweiligen Unternehmens abgestimmt. Und wenn die Dividende auch in der vorgeschlagenen Höhe abgesegnet wurde, erfolgt dann die Auszahlung der Ausschüttung an die Aktionäre. Und zwar am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag.