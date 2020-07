TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Durchwachsene chinesische Konjunkturdaten und die politischen Spannungen zwischen China und den USA haben die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Nach den teilweise deutlichen Vortagesgewinnen wurden die Anleger wieder vorsichtiger.

Bedenken über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie traten erneut in den Vordergrund, nachdem am Mittwoch noch Erleichterung wegen der Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung geherrscht hatte. "Die Covid-19-Sorgen werden an den Börsen wieder größer", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einer Einschätzung. Vor allem die Ausbreitung der Erkrankung in den USA beunruhige.