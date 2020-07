3.000 € investiert in diesen Top-REIT können dir helfen, in 15 Jahren reich in den Ruhestand zu gehen!

Eine Investition von 3.000 Euro in einen Top-REIT kann einem helfen, reich in den Ruhestand zu gehen. Die ausgeschriebenen Real Estate Investment Trusts sind schließlich zu steten hohen Dividenden verpflichtet. Das wiederum führt dazu, dass man über Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht bloß stabile Einkommen erhält. Nein, sondern auch reinvestieren kann.

Die defensive Klasse im Überblick!

Medical Properties verfügt zunächst über ein vom Grundsatz her eher sehr stabiles Geschäftsmodell. Der Name verrät es bereits: Die Immobiliengesellschaft investiert in Gebäude aus dem Bereich des Gesundheitswesens. Unter anderem gehören Krankenhäuser dazu, aber auch kleinere ambulante Kliniken sowie Verwaltungsgebäude.

Dabei besitzt das Unternehmen eine durchaus diversifizierte Basis. Medical Properties darf inzwischen 389 verschiedene Immobilien sein Eigen nennen, die sogar in acht verschiedenen Ländern rund um den Globus verteilt sind. Schwerpunktmäßig agiert die Gesellschaft zwar in den USA, wo sich rund 226 Immobilien befinden. Aber auch in Deutschland sind 81 medizinische Gebäude vorhanden sowie weitere 42 in Großbritannien, 17 in der Schweiz, 11 in Australien, 8 in Italien, 3 in Spanien und 1 in Portugal. Ein ziemlich interessantes globales Portfolio.

Schwerpunktmäßig investiert Medical Properties zudem in klassische Krankenhäuser, die 81 % des Portfolios ausmachen. Und das ist gut so: Krankenhäuser haben häufig wenig Konkurrenz, was stabile Umsätze und Erlöse sichert. Das wiederum macht die defensive Klasse des REITs aus. Zumal ein Schwerpunkt auf Metropolen erkennbar ist. Weitere 11 % sind außerdem Rehabilitationskliniken, weitere 2 % Intensivkrankenhäuser und 6 % andere Gebäude. Ich schätze, das umfasst unter anderem auch die Verwaltung. Ein insgesamt starkes nichtzyklisches Portfolio, das sich hier offenbart.