FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagessprung des Dax auf ein Hoch seit dem Corona-Crash lassen es die Anleger am Donnerstag ruhiger angehen. Der Leitindex fiel im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 12 859,24 Punkte. Zur Wochenmitte war er angetrieben worden von der Hoffnung auf einen Coronavirus-Impfstoff und dabei nur knapp an der Marke von 13 000 Punkten gescheitert.

Vor dem am Donnerstag erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) belasten nun erst einmal die Vorgaben aus Übersee. Der Dow-Future fiel seit dem Handelsschluss in New York etwas zurück und an den wichtigsten Börsen Asiens ging es nach gemischten Wirtschaftsdaten aus China abwärts.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax verlor am Donnerstag 0,20 Prozent auf 27 025,30 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um etwa ein halbes Prozent. tih/mis