Das Vereinigte Königreich (UK) ist zwar am 31. Januar aus der Europäischen Union (EU) ausgetreten, wegen der elfmonatigen Übergangsfrist hat sich für die Wirtschaft aber tatsächlich nichts geändert.

Ein amerikanischer Kollege nahm kürzlich mit mir gemeinsam an einem Meeting teil und war perplex, dass ich über den Brexit sprach. „Ist der Brexit denn nicht erledigt?“, fragte er mich. Nein, ist er nicht. Das Vereinigte Königreich (UK) ist zwar am 31. Januar aus der Europäischen Union (EU) ausgetreten, wegen der elfmonatigen Übergangsfrist hat sich für die Wirtschaft aber tatsächlich nichts geändert. In diesem Zeitraum sollten sich die UK und die EU auf ein zukünftiges Handelsabkommen einigen, das am 1. Januar 2021 in Kraft treten sollte.

Die Bedingungen für den Austritt der UK aus der EU wurden rechtlich im Austrittsabkommen verankert. Darin wurde auch festgehalten, dass die UK eine Verlängerung des Übergangszeitraums beantragen könnte, wenn seiner Ansicht nach mehr Zeit für Verhandlungen erforderlich sei. Dies müsste jedoch bis zum 30. Juni diesen Jahres beantragt werden. Und deshalb spricht man jetzt wieder über den Brexit.