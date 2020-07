Hohe Nachfrage: Invesco reagiert mit währungsgesicherter Version des 11 Mrd. USD schweren Invesco Physical Gold ETC

Wechselkursschwankungen können wesentliche Auswirkungen auf Anlageergebnisse haben. Auf US-Dollar-Basis stieg der Goldpreis in den ersten sechs Monaten des Jahres um 16,7% – umgerechnet in britische Pfund verteuerte sich Gold im gleichen Zeitraum dagegen um 23,7%.

Die unterschiedliche Fähigkeit der Zentralbanken , die jeweiligen nationalen Volkswirtschaften durch die Krise zu bringen, hat sich in unterschiedlichen Wachstumsprognosen, Zinsen und Währungsbewertungen niedergeschlagen. Beispielsweise hat sich der USD/GBP-Wechselkurs im Jahr 2020 zwischen einem am Jahresanfang markierten Hoch von 1,32 und einem Tief von knapp 1,15 bewegt*.

Chris Mellor, Head of ETF Equity and Commodity Product Management bei Invesco, sagt: „In diesem Jahr haben viele Investoren den Wunsch geäußert, an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren, ohne dafür das mit einem US-Dollar-Investment verbundene Währungsrisiko in Kauf nehmen zu müssen. Diesen Investoren können wir jetzt währungsgesicherte Versionen (GBP und EUR) des Invesco Physical Gold ETC, unseres größten ETPs in Europa, bieten.“